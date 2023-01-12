GRAM ALTINDA yükseliş sürecek mi? Uzman isim rakam verdi: Gram altında rekor üstüne rekor...

Yeni yıla hareketli başlayan altın piyasası tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki altında yükseliş devam edecek mi? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı. Altın Piyasaları Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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