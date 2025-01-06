Gözler en düşük emekli maaşında

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni yılda ilk 6 ay için yüzde 15,75 zammı cebine koydu. Gözler ise en düşük emekli aylıklarına çevrildi. Yasal bir düzenleme yapılarak arttırılacak olan en düşük emekli maaşı zammında iki senaryo tartışılıyor. Toplantıda memura refah payı, en düşük emekli maaşına artış ihtimalleri de masada olacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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