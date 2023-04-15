15 Nisan 2023, Cumartesi
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Gençlere ÖTV'siz telefon-bilgisayar
Başkan Erdoğan Seçim Beyannamesi’nde gençlere özel bir yer ayırdı, gençlere art arda müjdeler verdi. Onlardan biri üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesiydi. Peki bu vergi muafiyeti ne anlama geliyor? Vergisiz telefon ve bilgisayarın fiyatı ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal ve konuğu Mücahit Altunok aktardı.