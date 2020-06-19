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Faiz oranları düştü! Konut satışlarında hareketlilik başladı İstanbul zirvede... |Video

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Giriş: 19.06.2020 13:53
Güncelleme:19.06.2020 13:53
Konut kredisi faiz oranlarındaki tarihi düşüşün ardından satışlarda artış yaşandı. Konut satışında ise lider il İstanbul... Peki ev almak isteyenler nelere dikkat etmeli? İstanbul'un hangi ilçeleri konut alımlarında avantajlı? En çok konut İstanbul'un hangi ilçesinde satıldı? Ev almak için doğru zaman mı? Konut kredileri faiz oranları daha da düşer mi? Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınına katılan KONUTDER Başkanı Altan Elmas ve COLDWELL Banker Türkiye Başkanı Gökhan Taş yanıt verdi.
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