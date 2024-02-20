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Fahiş aidata karşı ne yapılmalı? Sitelerde yaşanan sorunlara karşı çözümler neler?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2024 23:49
Site aidatlarına yapılan fahiş zamlar gündemden düşmüyor. Bazı bölgelerde neredeyse kiraya eşit hale geldi. Fahiş artışlara nasıl bir çözüm bulunacak? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır detayları anlattı.
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