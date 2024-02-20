Fahiş aidata karşı ne yapılmalı? Sitelerde yaşanan sorunlara karşı çözümler neler?

Site aidatlarına yapılan fahiş zamlar gündemden düşmüyor. Bazı bölgelerde neredeyse kiraya eşit hale geldi. Fahiş artışlara nasıl bir çözüm bulunacak? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır detayları anlattı.

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