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Fahiş aidat ücretlerine karşı ne yapmalı? Sitelerde aidat nasıl belirleniyor?

A Haber
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Giriş: 03.08.2022 11:47
İstanbul'da son dönemde sitelerin aidat ücretleri kiralarla yarışmaya başladı. Ortalama aylık 1500 TL'den başlayan aidatlar, bazı semtlerde 8 bin lirayı buluyor. Peki bu artışların nedeni ne? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan değerlendirdi.
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