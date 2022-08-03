03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Fahiş aidat ücretlerine karşı ne yapmalı? Sitelerde aidat nasıl belirleniyor?
İstanbul'da son dönemde sitelerin aidat ücretleri kiralarla yarışmaya başladı. Ortalama aylık 1500 TL'den başlayan aidatlar, bazı semtlerde 8 bin lirayı buluyor. Peki bu artışların nedeni ne? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan değerlendirdi.