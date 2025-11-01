Erciyes’in eteklerinde rüzgarın gücü: Türkiye’nin yeni enerji hamlesi

Kayseri'de 70 milyon dolarlık yatırımla faaliyete geçen Erciyes Rüzgar Enerji Santrali, 12 dev türbinle 75 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Enerjisa Üretim'in bu projesi, Türkiye'nin hem yenilenebilir enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefine hizmet ediyor hem de ülkenin 6 kıtaya yayılan rüzgar enerjisi ekipmanı üretimindeki artan rolünü vurguluyor.

