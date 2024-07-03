Enflasyon verisi belli oldu | İşte yeni memur ve memur emeklisi maaşları! Tıkla tabloda maaşını göre

Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar belli oldu. Enflasyon verisine göre memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapıldı. En düşük memur maaşı 39 bin 182 lira oldu. Merak edilenleri A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman anlattı.

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