18 Eylül 2024, Çarşamba
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Enflasyon eylül ayında 40’lı rakamlara inecek
Enflasyonun hazirandan itibaren düşüş eğilimine girdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İnşallah bu eğilim devam edecek. Eylül ayı enflasyonu açıklandığında göreceğiz ki 40'lı rakamlara inmiş olacak. Şu anki tahminimiz öyle. Eylül ayında 50'nin altını göreceğiz.” dedi.