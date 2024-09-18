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Enflasyon eylül ayında 40’lı rakamlara inecek

Enflasyon eylül ayında 40’lı rakamlara inecek

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 09:06
Enflasyonun hazirandan itibaren düşüş eğilimine girdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İnşallah bu eğilim devam edecek. Eylül ayı enflasyonu açıklandığında göreceğiz ki 40'lı rakamlara inmiş olacak. Şu anki tahminimiz öyle. Eylül ayında 50'nin altını göreceğiz.” dedi.
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