Enerjide tam bağımsızlık hamlesi! Yüzer gaz işletme platformu yolda

Türkiye'nin "enerji filosuna" yedinci gemi katılıyor. Başkan Erdoğan, Mavi Vatan'da hizmet verecek yeni bir doğal gaz gemisinin alındığını duyurdu. Peki bu geminin özelliklerini neler? Hangi bölgelerde çalışmalar yapacak? Detaylar haberimizde...

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