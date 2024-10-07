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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Irak’ta 3 sahada petrol arıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Irak’ta 3 sahada petrol arıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.10.2024 14:27
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar “Libya ve Basra’da daha aktif olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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Irak’ta 3 sahada petrol arıyoruz
"Irak’ta 3 sahada petrol arıyoruz"
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