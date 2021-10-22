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Enerji maliyeti vergiden karşılandı

A Haber
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Giriş: 22.10.2021 10:22
Koronavirüs nedeniyle Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde enerji ve akaryakıt fiyatlarında yüzde 100'leri aşan zamlar yaşanırken Türkiye geliştirdiği çözümlerle vatandaşı zamlara karşı olabildiğince korumaya çalışıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı
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