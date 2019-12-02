Emlak vergisi ödemelerinde bugün son gün

Ev arsa gibi taşınmaz mülk sahiplerinin ödemesi gereken emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için bugün (2 Aralık) son gün. Ödemelerin belediyelerden ve belediyelerin internet sitelerinden yapıldığı belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır anlattı.