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02.12.2019
Emlak vergisi ödemelerinde bugün son gün
Ev arsa gibi taşınmaz mülk sahiplerinin ödemesi gereken emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için bugün (2 Aralık) son gün. Ödemelerin belediyelerden ve belediyelerin internet sitelerinden yapıldığı belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır anlattı.
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