14 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Emlak Konut ile tasarruf finansmanında yeni dönem başlıyor
Emlak Konut ile tasarruf finansmanında yeni dönem başlıyor

Emlak Konut ile tasarruf finansmanında yeni dönem başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2025 10:04
Emlak Konut GYO, vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıran yeni bir finansman modelini hayata geçiriyor. Emlak Konut’un hayata geçirdiği ‘Yeni Yuvam Modeli’nde, Emlak Katılım iş birliğiyle ev almak isteyenlere kamu güvencesi altında faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz bir sistem sunuluyor. Bu modelle vatandaşlar, teslimat süresini beklemeden Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir’deki 23 projesinden çekilişsiz ve kurasız bir şekilde ev sahibi olabiliyor. Tamamen anapara üzerinden, faizsiz ve ek maliyetsiz ödeme planı sağlayan sistem, 60 aya varan taksit imkanı sunuyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emlak Konut ile tasarruf finansmanında yeni dönem başlıyor
Gram altın için A Haber’de rakam verdi
Gram altın için A Haber'de rakam verdi
Emlak Konut ile tasarruf finansmanında yeni dönem
Emlak Konut ile tasarruf finansmanında yeni dönem
Milli seyir füzesi SOM-J hedefi böyle vurdu
Milli seyir füzesi SOM-J hedefi böyle vurdu
Altın ve gümüşte yükseliş sürecek mi? Ekonomist Özcan A Haber’de
Altın ve gümüşte yükseliş sürecek mi? Ekonomist Özcan A Haber'de
Merkez Bankası rezervleri 183 milyar dolar
"Merkez Bankası rezervleri 183 milyar dolar"
Ateşkes piyasaları hareketlendirdi!
Ateşkes piyasaları hareketlendirdi!
Adana’da üretip dünyaya satıyorlar
Adana’da üretip dünyaya satıyorlar
Hizmet dökümünde K harfi varsa dikkat!
Hizmet dökümünde K harfi varsa dikkat!
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat!
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat!
SGK’dan milyonlarca çalışana K harfi uyarısı
SGK'dan milyonlarca çalışana "K" harfi uyarısı
Milyonlara yeni maaş hesabı
Milyonlara yeni maaş hesabı
Bin liranın altında elektrik tüketene destek
Bin liranın altında elektrik tüketene destek
Daha Fazla Video Göster