Emlak Konut ile tasarruf finansmanında yeni dönem başlıyor

Emlak Konut GYO, vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıran yeni bir finansman modelini hayata geçiriyor. Emlak Konut’un hayata geçirdiği ‘Yeni Yuvam Modeli’nde, Emlak Katılım iş birliğiyle ev almak isteyenlere kamu güvencesi altında faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz bir sistem sunuluyor. Bu modelle vatandaşlar, teslimat süresini beklemeden Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir’deki 23 projesinden çekilişsiz ve kurasız bir şekilde ev sahibi olabiliyor. Tamamen anapara üzerinden, faizsiz ve ek maliyetsiz ödeme planı sağlayan sistem, 60 aya varan taksit imkanı sunuyor.

