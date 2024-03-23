Emekliye promosyon arttı! 3 yıl dolmadan promosyon alınır mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle birlikte emekliye banka promosyonu arttı. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aklında bazı sorular var. Sözleşmesi bitmeyen emekliler promosyondan nasıl faydalanacak? 3 yıl dolmadan promosyon alınır mı? İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN