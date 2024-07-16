Emekliye ek zam ne zaman yapılacak?

Emekli için son karar bugün veriliyor. En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Trump'a suikast girişimi ekonomileri nasıl etkiledi? Ekonomist Hikmet Baydar A Haber'de değerlendirdi.

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