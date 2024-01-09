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Emekliye ek zam için 3 formül masada

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2024 10:56
Emekliye refah payı için düğmeye basıldı. Yüzde 37,57 SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için iyileştirme yapılacak. 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da 2024 yılı için yeniden belirlenecek. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığı bürokratları emekliye zam düzenlemeleri için teknik ve bütçe çalışmayı tamamladı. Emekliye ek zam için 3 formül masada.
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Emekliye ek zam için 3 formül masada
Emekliye ek zam için 3 formül masada
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