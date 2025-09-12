12 Eylül 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Emeklilik sisteminde yenilikler neler? Detaylar A Haber’de…
Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işverenlerin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) kurulacak. Uygulama 2026'nın ikinci yarısında başlayacak. Merak edilenleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem anlattı.