11 Ekim 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Ekonomi Videoları
Emeklilik sistemi kökten değişiyor mu?

Emeklilik sistemi kökten değişiyor mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2024 15:48
Emeklilik sistemi kökten değişiyor. 2025 yılında devreye girmesi beklenen sisteme göre emeklilikte prim günü esas alınacak, prim ödeme şekli değişecek. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu
Emeklilik sistemi kökten değişiyor mu?
Emeklilik sistemi kökten değişiyor mu?
Bakan Şimşek Körfez turuna çıktı
Bakan Şimşek Körfez turuna çıktı
Gram için A Haber’de rakam verdi
Gram için A Haber'de rakam verdi
Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Ajet uçuş ağına yeni bir rota ekledi
Ajet uçuş ağına yeni bir rota ekledi
Vergi kaçırana kırmızı kart
Vergi kaçırana "kırmızı kart"
A Haber’den Şehrin Ekonomisi etkinliği
A Haber’den "Şehrin Ekonomisi" etkinliği
Altın fiyatları nasıl şekillenecek?
Altın fiyatları nasıl şekillenecek?
Irak’ta 3 sahada petrol arıyoruz
"Irak’ta 3 sahada petrol arıyoruz"
Emeklilik sistemi değişecek mi?
Emeklilik sistemi değişecek mi?
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda yeni rekor
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda yeni rekor
Maliye’den kuyumculara sıkı denetim!
Maliye’den kuyumculara sıkı denetim!
Daha Fazla Video Göster