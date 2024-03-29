Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak? Uzman isim A Haber'de anlattı

Başkan Erdoğan emekliler için "Temmuzda emekli maaşlarını yeniden masaya yatıracağız." diyerek ek zam sinyali verdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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