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Emekli banka promosyonu nasıl yükseltilir? İşte yeni formüller
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Emekli banka promosyonu nasıl yükseltilir? İşte yeni formüller

Emekli banka promosyonlarında bankaların yeni kampanyaları gündemde. Temmuz ayında artan maaşlarla birlikte bankaların sunduğu promosyon fırsatları merak edilirken, milyonlarca emekli "Promosyon nasıl artırılır, banka değişikliği nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. Promosyon hesaplamasında maaş tutarı ve bankaların kampanya şartları belirleyici olurken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, emekli promosyonlarıyla ilgili merak edilenleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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