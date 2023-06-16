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Ekonomide şifre: Güven - İstikrar

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Giriş: 16.06.2023 10:04
Ekonomide yeni dönemin şifresi "Güven ve istikrar" üzerine kurulacak. Ekonomi Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonla mücadelede kararlı adımlar atılacak" dedi. Ekonomi yol haritasının takvimini de paylaştı.12'nci kalkınma planı için ekim ayını işaret etti.
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