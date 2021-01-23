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Döviz düştü gıda fiyatları inmedi! Gıda ürünlerindeki fiyat artışını kimler körüklüyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2021 13:44
Güncelleme:23.01.2021 13:45
Döviz düşüyor ancak marketteki gıda ürünlerin de son aylarda fiyat artışları gözüküyor. Peki dövizden etkilenmediği halde bu gıda fiyatlarındaki artışın sebebi ne? Gıda ürünlerindeki fiyat artışını kimler körüklüyor? Kafalarda oluşan soruların cevabını A Haber muhabiri Aybüke Sena Can'ın konuğu olan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu verdi.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun açıklamaları:

"Sebeplere baktığımız zaman fırsatçılık ve stokçuluk görünüyor. Bunun kanıtı da resmi olarak ortaya konuldu. Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz ay fahiş fiyat artışı yapan firmalara ceza kesti.

Denetimler sıklaştırıldı. Ayçiçek yağlarının fiyatı neredeyse ikiye katlanmış durumda. Yumurta ve ayçiçek üzerinden yapılan genel denetimlerde de 375 firmaya ceza kesildi. Bunların tek tek isimlerinin açıklanmasını bekliyoruz.

Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş yapanları açıklıyor. Biz de bu zamcıların kim olduğunu öğrenmek istiyoruz.

Bunların bu maliyetleri kanıtlamaları lazım. Dolar şu anda düştü ama fiyatlar inmiyor. Neden bu fiyatlar inmiyor?

Özellikle dar gelirlilerin protein kaynağı olan yumurta fiyatı ikiye katlandı. Ben rakamları inceledim geçtiğimiz yıl 30'lu yumurta 15-18 lira arasındaydı. Şu an bu fiyatlar 30 liraya çıkmış durumda."



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