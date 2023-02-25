25 Şubat 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Depremde bölge sanayisi ağır hasar aldı! İş yerleri depremde yıkıldı
7,7’lik ve 7,6 iki büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta yıkım her yerde kendini gösteriyor. Dulkadiroğlu ilçesindeki küçük sanayi sitesi de büyük hasar aldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç'ın konuğu olan Teknik Makine ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muzaffer Çil ile Odalar ve Borsalar Birliği Delegesi Fatih Mehmet Şeker değerlendirdi.