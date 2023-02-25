Depremde bölge sanayisi ağır hasar aldı! İş yerleri depremde yıkıldı

7,7’lik ve 7,6 iki büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta yıkım her yerde kendini gösteriyor. Dulkadiroğlu ilçesindeki küçük sanayi sitesi de büyük hasar aldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç'ın konuğu olan Teknik Makine ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muzaffer Çil ile Odalar ve Borsalar Birliği Delegesi Fatih Mehmet Şeker değerlendirdi.

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