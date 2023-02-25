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Depremde bölge sanayisi ağır hasar aldı! İş yerleri depremde yıkıldı

A Haber
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Giriş: 25.02.2023 11:19
7,7’lik ve 7,6 iki büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta yıkım her yerde kendini gösteriyor. Dulkadiroğlu ilçesindeki küçük sanayi sitesi de büyük hasar aldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç'ın konuğu olan Teknik Makine ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muzaffer Çil ile Odalar ve Borsalar Birliği Delegesi Fatih Mehmet Şeker değerlendirdi.
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