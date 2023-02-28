DASK’ın hasar ödemesi 1 milyar TL’yi aştı! Süre kısıtlaması yok

DASK tarafından depremzedelere hasar ödemeleri sürüyor. DASK bugüne kadar, 1 milyar 120 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdi. Hasar ihbar sayısı 290 binin üzerine çıktı.

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