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Darbe girişiminin ekonomik faturası! Ekonomiye zararı 1,5 milyon TL

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Giriş: 15.07.2022 17:06
FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Darbe girişiminden sonra ekonomideki tahribatı anlamak için kamu kurum ve kuruluşlarındaki kalem kalem zarar tespit edildi. Türkiye'nin GSYH'sinin 4.2 trilyon lira olduğu düşünüldüğünde, darbe teşebbüsü neredeyse ülkenin 3'te birini götürdü. Maddi zarar ise, darbe girişiminin ardından CDS primi ve faizlerin yükselmesi, döviz kurlarının fırlaması, turizm gelirlerinin azalması, ülkeye giren yatırımların azalması, büyümenin olumsuz etkilenmesi gibi makro ekonomik veriler ile ülkenin marka değerindeki kayıp hesap edildi. Buna göre, 31 Ekim 2017 itibarıyla ülke ekonomisi genelinde 15 Temmuz darbe girişiminden kaynaklı olarak gerçekleşen maddi zarar 1,4 milyar lira, ekonomik zarar 123.4 milyar lira, ülkenin marka değerindeki değer kaybından kaynaklı zarar 745.3 milyar lira oldu. Toplam zarar ise 870 milyar lirayı buldu.
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