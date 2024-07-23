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Coğrafi işaret tescilli Lapseki şeftalisi Rusya pazarında

Coğrafi işaret tescilli Lapseki şeftalisi Rusya pazarında

İHA
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Giriş: 23.07.2024 10:30
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde toprak yapısı ve rüzgarın etkisiyle daha lezzetli yetişen coğrafi tescilli işarete sahip şeftali, iç pazarda olduğu kadar yurt dışında da büyük rağbet görüyor. Şeftaliler, aromasıyla, büyüklüğüyle ve görüntüsüyle özellikle Rusya'da büyük ilgi görüyor. Kilosu 35 liradan satılan şeftali üreticinin de yüzünü güldürdü. Geçen yıl coğrafi tescil işaretli Lapseki şeftalisinde yaklaşık 90 bin ton arası şeftali ihracatı gerçekleşirken, bu yıl ise bu rakamın yaklaşık 100 bin ton olması bekleniyor.
Lapseki şeftalisi Rusya pazarında
Lapseki şeftalisi Rusya pazarında
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