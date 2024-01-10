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Videolar Ekonomi Videoları Çalışan anneye 70 bin TL destek! Doğum izni ücret 50 bin TL’yi bulacak | Destekten kimler yararlanacak? Başvuru kriterleri neler?

Çalışan anneye 70 bin TL destek! Doğum izni ücret 50 bin TL’yi bulacak | Destekten kimler yararlanacak? Başvuru kriterleri neler?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2024 13:35
Yeni yılda asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zamlarla birlikte 86 farklı kalemde de iyileştirme gerçekleşti. Onlardan biri de çalışan anneye verilen destek miktarı. Ödenecek tutar yetmiş bin lirayı aşıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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Çalışan anneye 70 bin TL destek
Çalışan anneye 70 bin TL destek
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