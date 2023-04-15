Büyüyen Türkiye’de kamuda büyüdü! Personel sayısı 2 katına çıktı

Büyüyen Türkiye, kamuda da istihdam sayısını artırdı. İstihdam edilen kişi sayısı 20 yılda 31 buçuk milyona ulaştı. İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen kişi sayısı da 24 binden bir buçuk milyona yaklaştı. 2002'de kamu personeli sayısı 2,6 milyon iken bu rakam 2023'te 5 milyon 52 bin 409'a geldi. İşte rakamlarla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Reformları…

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