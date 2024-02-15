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Borsada rekor üstüne rekor! Tüm zamanların en yüksek kapanışı...

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Giriş: 15.02.2024 18:55
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,87 değer kazancıyla günü 9.242,15 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 170,07 puan artarken tüm zamanların kapanış rekorunu kırdı.
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