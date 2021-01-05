Memur taban maaşı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL?

Yeni memur zamları belli oldu. Peki 2021'in ilk zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar? Sosyal yardımlar ne kadar oldu? Memur taban maaşı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? En düşük tazminat kaç TL? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

- SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ: YÜZDE 8.36

- MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ: YÜZDE 7.36

- SOSYAL YARDIMLAR: YÜZDE 7.36