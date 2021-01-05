Memur taban maaşı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL?
Yeni memur zamları belli oldu. Peki 2021'in ilk zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar? Sosyal yardımlar ne kadar oldu? Memur taban maaşı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? En düşük tazminat kaç TL? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
Yeni memur zamları belli oldu. Peki 2021'in ilk zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar? Sosyal yardımlar ne kadar oldu? Memur taban maaşı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? En düşük tazminat kaç TL? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
- SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ: YÜZDE 8.36
- MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ: YÜZDE 7.36
- SOSYAL YARDIMLAR: YÜZDE 7.36
EMEKLİ MEVCUT (TL) YENİ (TL)
BAĞ-KUR ESNAF 1.886,70 2.044,43
SSK (2000 ÖNCESİ EMEKLİ OLAN) 2.233,08 2,419,77
EMEKLİ SANDIĞI 2.814,37 3,021,51
BAĞ-KUR TARIM 1.500 1.625.40
NOT: *Maaşlara Ek Ödeme Dâhildir
SOSYAL YARDIMLAR
TABLO
AYLIK TÜRÜ MEVCUT (TL) YENİ (TL)
65 YAŞ 711,50 763,86
%40-69 ENGELLİ 567,97 609,77
%70 VE ÜSTÜ ENGELLİ 851,95 914,65
EVDE BAKIM 1.544,61 1,658,29
MEMUR TABAN MAAŞI
- MEVCUT MAAŞ: 3.719,27 TL
- YENİ MAAŞ: 3.993,01 TL
- ARTIŞ ORANI: YÜZDE 7.36
- ZAM FARKI: 273,74 TL
Erdem, "En düşük emekli maaşı 1.500 TL yapıldı. Her emekliye yüzde 4 ek ödeme veriliyor." ifadelerini kullandı.
AİLE YARDIMI
TABLO
MEVCUT (TL) YENİ (TL)
EŞ 351,09 376.93
ÇOCUK (0-6 YAŞ) 77,23 82,92
ÇOCUK (6 YAŞ ÜSTÜ) 38,62 41,46
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
- MEVCUT TAVAN: 7.117,17 TL
- YENİ TAVAN: 7.641 TL
- ARTIŞ ORANI: YÜZDE 7.36
- ZAM FARKI: 523,82 TL
- EN DÜŞÜK TAZMİNAT: 3.577,50 TL