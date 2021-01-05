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Memur taban maaşı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL?

Yeni zamları belli oldu. Peki 'in ilk zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar? Sosyal yardımlar ne kadar oldu? Memur taban maaşı ne kadar oldu? tazminatı tavanı ne kadar? En düşük tazminat kaç TL? ekonomi müdürü canlı yayınında anlattı.

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Memur taban maaşı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL?

Yeni memur zamları belli oldu. Peki 2021'in ilk zammı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar? Sosyal yardımlar ne kadar oldu? Memur taban maaşı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? En düşük tazminat kaç TL? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

- SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ: YÜZDE 8.36
- MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ: YÜZDE 7.36
- SOSYAL YARDIMLAR: YÜZDE 7.36

Memur taban maaşı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL?

EMEKLİ MEVCUT (TL) YENİ (TL)
BAĞ-KUR ESNAF 1.886,70 2.044,43
SSK (2000 ÖNCESİ EMEKLİ OLAN) 2.233,08 2,419,77
EMEKLİ SANDIĞI 2.814,37 3,021,51
BAĞ-KUR TARIM 1.500 1.625.40

NOT: *Maaşlara Ek Ödeme Dâhildir

Memur taban maaşı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL?

SOSYAL YARDIMLAR
TABLO
AYLIK TÜRÜ MEVCUT (TL) YENİ (TL)
65 YAŞ 711,50 763,86
%40-69 ENGELLİ 567,97 609,77
%70 VE ÜSTÜ ENGELLİ 851,95 914,65
EVDE BAKIM 1.544,61 1,658,29

Memur taban maaşı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL?

MEMUR TABAN MAAŞI
- MEVCUT MAAŞ: 3.719,27 TL
- YENİ MAAŞ: 3.993,01 TL
- ARTIŞ ORANI: YÜZDE 7.36
- ZAM FARKI: 273,74 TL

Erdem, "En düşük emekli maaşı 1.500 TL yapıldı. Her emekliye yüzde 4 ek ödeme veriliyor." ifadelerini kullandı.

Memur taban maaşı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL?

AİLE YARDIMI
TABLO
MEVCUT (TL) YENİ (TL)
351,09 376.93
ÇOCUK (0-6 YAŞ) 77,23 82,92
ÇOCUK (6 YAŞ ÜSTÜ) 38,62 41,46

Memur taban maaşı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı ne kadar? En düşük emekli maaşı kaç TL?

KIDEM TAZMİNATI TAVANI
- MEVCUT TAVAN: 7.117,17 TL
- YENİ TAVAN: 7.641 TL
- ARTIŞ ORANI: YÜZDE 7.36
- ZAM FARKI: 523,82 TL
- EN DÜŞÜK TAZMİNAT: 3.577,50 TL

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