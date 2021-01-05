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Borcu olana emeklilik kredisi! Kimler alacak? Başvuru nasıl yapılır?

Borcu olana emeklilik kredisini hangi bankalar verecek? Kimler yararlanabilir? Nereye başvurulacak? Detayları ekonomi müdürü canlı yayınında anlattı.

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Borcu olana emeklilik kredisi! Kimler alacak? Başvuru nasıl yapılır?

Borcu olana emeklilik kredisini hangi bankalar verecek? Kimler yararlanabilir? Nereye başvurulacak? Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

KİMLER VERECEK?
- ZİRAAT BANKASI
- VAKIFLAR BANKASI
- HALKBANK

Borcu olana emeklilik kredisi! Kimler alacak? Başvuru nasıl yapılır?

KİMLER ALACAK?
- BİRİKMİŞ 4B PRİM BORCU OLUP EMEKLİLİK ŞARTLARINI TAMAMLAYANLAR
- 4/B BORCUNU ÖDEDİĞİNDE 4/A'DAN EMEKLİ OLABİLECEKLER
- EK-5 VE EK-6 KAPSAMINDA BORCUNU ÖDEYİP EMEKLİ OLABİLECEKLER
- ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI YAPINCA EMEKLİ OLABİLECEKLER
- DURDURULAN SÜRELERİ İHYA EDEREK EMEKLİ OLABİLECEKLER

Borcu olana emeklilik kredisi! Kimler alacak? Başvuru nasıl yapılır?

NEREYE BAŞVURULACAK?
- BAŞVURU SGK'YA YAPILACAK
- EMEKLİ OLABİLİR YAZISI ALINACAK
- BANKAYA GİDİLECEK
- KREDİ ŞARTLARI NELER
- AYLIK 1.60 FAİZ VE 36 AY VADE

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