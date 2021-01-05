Borcu olana emeklilik kredisi! Kimler alacak? Başvuru nasıl yapılır?

KİMLER ALACAK?

- BİRİKMİŞ 4B PRİM BORCU OLUP EMEKLİLİK ŞARTLARINI TAMAMLAYANLAR

- 4/B BORCUNU ÖDEDİĞİNDE 4/A'DAN EMEKLİ OLABİLECEKLER

- EK-5 VE EK-6 KAPSAMINDA BORCUNU ÖDEYİP EMEKLİ OLABİLECEKLER

- ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI YAPINCA EMEKLİ OLABİLECEKLER

- DURDURULAN SÜRELERİ İHYA EDEREK EMEKLİ OLABİLECEKLER