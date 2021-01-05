Borcu olana emeklilik kredisi! Kimler alacak? Başvuru nasıl yapılır?
Borcu olana emeklilik kredisini hangi bankalar verecek? Kimler yararlanabilir? Nereye başvurulacak? Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
EKONOMİ A Haber
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KİMLER VERECEK?
KİMLER ALACAK?
NEREYE BAŞVURULACAK?
Borcu olana emeklilik kredisini hangi bankalar verecek? Kimler yararlanabilir? Nereye başvurulacak? Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
KİMLER VERECEK?
- ZİRAAT BANKASI
- VAKIFLAR BANKASI
- HALKBANK
KİMLER ALACAK?
- BİRİKMİŞ 4B PRİM BORCU OLUP EMEKLİLİK ŞARTLARINI TAMAMLAYANLAR
- 4/B BORCUNU ÖDEDİĞİNDE 4/A'DAN EMEKLİ OLABİLECEKLER
- EK-5 VE EK-6 KAPSAMINDA BORCUNU ÖDEYİP EMEKLİ OLABİLECEKLER
- ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI YAPINCA EMEKLİ OLABİLECEKLER
- DURDURULAN SÜRELERİ İHYA EDEREK EMEKLİ OLABİLECEKLER
NEREYE BAŞVURULACAK?
- BAŞVURU SGK'YA YAPILACAK
- EMEKLİ OLABİLİR YAZISI ALINACAK
- BANKAYA GİDİLECEK
- KREDİ ŞARTLARI NELER
- AYLIK 1.60 FAİZ VE 36 AY VADE