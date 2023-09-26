BES’te kısmen ödeme dönemi Resmi Gazete’de

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmen ödeme hakkında yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklik ile katılımcılar sistemden çıkmadan birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını toplu olarak alabilecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.