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Benzine indirim geliyor!

A Haber
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Giriş: 28.04.2023 16:15
Akaryakıtta fiyat değişimleri sürerken bu gece yarısından itibaren benzine indirim gelecek. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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