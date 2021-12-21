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Benzin motorin ve otogaza indirim olacak mı? Benzin motorin ve otogaza indirim nekadar olacak? 21 Aralık 2021 benzin motorin ve otogaz fiyatı ne kadar?

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 21.12.2021 16:23
Kurdaki sert düşüş nedeniyle bu hafta içinde benzin, motorin ve LPG ürünlerinin tamamına yansıyacak indirim bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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