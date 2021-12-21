21 Aralık 2021, Salı
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Benzin motorin ve otogaza indirim olacak mı? Benzin motorin ve otogaza indirim nekadar olacak? 21 Aralık 2021 benzin motorin ve otogaz fiyatı ne kadar?
Kurdaki sert düşüş nedeniyle bu hafta içinde benzin, motorin ve LPG ürünlerinin tamamına yansıyacak indirim bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.