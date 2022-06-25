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BDDK'ın hamlesi ile Dolarda dalgalanma

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2022 13:35
Güncelleme:25.06.2022 13:36
Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu, TL kredi kullanımı için döviz varlığı sınırı getirdi. Buna göre 15 milyon lira üzerinde döviz varlığı olan şirketler TL cinsi kredi kullanamayacak. İşte bu adım dolarda yüzde 5'lik düşüşe neden oldu. Bu düşüşü canlı yayın konuğumuz Ekonomist Hikmet Baydar ile detaylandırdık.
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