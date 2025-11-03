03 Kasım 2025, Pazartesi

Başkan Erdoğan'dan İSEDAK ve ekonomi güç mesajı
Başkan Erdoğan’dan İSEDAK ve ekonomi güç mesajı

Başkan Erdoğan’dan İSEDAK ve ekonomi güç mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2025 11:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “İslam İşbirliği Teşikilatı'nın geçmiş 50 yılına baktığımızda ülkelerimizin dünya ticaretinden hak ettikleri payı alamadığı su götürmez bir gerçektir. Bu güç süreçte teşkilat üyesi ülkelerde ortalama kişi başı gelir 1169 dolardan 4453 dolara yükselirken aynı yıllarda dünya ortalaması 2611 dolardan 13 bin doların üzerine çıkmıştır. Dünya ticaretindeki payımız ise yüzde 11 olarak kalarak yerinde saymıştır.” ifadelerine yer verdi.
