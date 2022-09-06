06 Eylül 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Başkan Erdoğan'dan icra dosyaları hamlesi! 5,5 milyon vatandaş borcundan kurtulacak

Başkan Erdoğan'dan icra dosyaları hamlesi! 5,5 milyon vatandaş borcundan kurtulacak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2022 14:10
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ardından Genel Kurulun ilk gündem maddelerinden olacak yasa teklifi ile 2 bin liranın altındaki borçları kapsayan yaklaşık 10 milyon icra dosyası tasfiye edilecek.
Başkan Erdoğan’dan icra dosyaları hamlesi! 5,5 milyon vatandaş borcundan kurtulacak
Başkan Erdoğan'dan icra dosyaları hamlesi! 5,5 milyon vatandaş borcundan kurtulacak
Sözleşmeli personele müjde
Sözleşmeli personele müjde
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan metro hattı mesajı! Araçlar hazır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan metro hattı mesajı! Araçlar hazır
Banka promosyonu nasıl artırılır?
Banka promosyonu nasıl artırılır?
2 bin TL altında icra borçları...
2 bin TL altında icra borçları...
Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
İşte EYT’de doğru bilinen yanlışlar
İşte EYT’de doğru bilinen yanlışlar
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Ekonominin 3 yıllık haritası belli oldu
Ekonominin 3 yıllık haritası belli oldu
Ekonominin 3 yıllık yol haritası belirlendi!
Ekonominin 3 yıllık yol haritası belirlendi!
TMO’da fındık alımları başladı
TMO’da fındık alımları başladı
Tarım Kredi ile market arasındaki fiyat farkı
Tarım Kredi ile market arasındaki fiyat farkı
Daha Fazla Video Göster