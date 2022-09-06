06 Eylül 2022, Salı
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Başkan Erdoğan'dan icra dosyaları hamlesi! 5,5 milyon vatandaş borcundan kurtulacak
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ardından Genel Kurulun ilk gündem maddelerinden olacak yasa teklifi ile 2 bin liranın altındaki borçları kapsayan yaklaşık 10 milyon icra dosyası tasfiye edilecek.