Başkan Erdoğan’dan enflasyon mesajı: Dizginlemeye başladık

Başkan Erdoğan BM 79. Genel Kurulu kapsamında gittiği ABD'de Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uygulanan ekonomi modelinin meyvelerini topladıklarını belirten Başkan Erdoğan, enflasyon hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kalıcı olarak dezenflasyon sürecinin başladığını belirten Başkan Erdoğan "Enflasyonu dizginlemeyi başladık ve kalıcı dezenflasyon sürecini başlattık. Enflasyonda anlık değil, ayakları yere sağlam basan bir gerileme görüyoruz ve bu hızlanarak devam edecek." dedi. Yeni anayasa için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Başkan Erdoğan "45-50 yıl öncesinin bakış açısıyla, üstelik darbeciler tarafından kaleme alınmış, yamalı bohçaya dönmüş bir anayasa ile bu değişime ayak uydurmak mümkün değil. Bizim çok diri, yeni bir anayasa ile geleceğe yürümemiz lazım." ifadelerini kullandı.

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