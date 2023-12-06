Başkan Erdoğan enflasyonda düşüş için tarih verdi

Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, ekonomi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Enflasyonun özellikle büyükşehirlerde yaratttığı sorun karşısında atılan sıkı adımları aktaran Başkan Erdoğan, fiyatlardaki düşüş için tarih verdi.