06 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Başkan Erdoğan enflasyonda düşüş için tarih verdi

Başkan Erdoğan enflasyonda düşüş için tarih verdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.12.2023 13:28
Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, ekonomi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Enflasyonun özellikle büyükşehirlerde yaratttığı sorun karşısında atılan sıkı adımları aktaran Başkan Erdoğan, fiyatlardaki düşüş için tarih verdi.
5 yıl erken emeklilik fırsatı!
5 yıl erken emeklilik fırsatı!
Erdoğan enflasyonda düşüş için tarih verdi
Erdoğan enflasyonda düşüş için tarih verdi
Kıdem tazminatı ne kadar artacak?
Kıdem tazminatı ne kadar artacak?
Milyonların gözü asgari ücret zammında!
Milyonların gözü asgari ücret zammında!
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak?
Elektrikli araç teknikerlerine ihtiyaç var! Araba pazarının 5’te 1’ine sahip
Elektrikli araç teknikerlerine ihtiyaç var! Araba pazarının 5'te 1'ine sahip
Üç yılda borsaya 145 firma geldi
Üç yılda borsaya 145 firma geldi
Altın fiyatları neden yükseliyor?
Altın fiyatları neden yükseliyor?
İş yeri kira artış oranı belli oldu!
İş yeri kira artış oranı belli oldu!
5 bin TL hesaplara ne zaman yatacak?
5 bin TL hesaplara ne zaman yatacak?
Asgari ücret için A Haber’de rakam verdi
Asgari ücret için A Haber’de rakam verdi
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Daha Fazla Video Göster