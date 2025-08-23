Bakan Uraloğlu açıkladı! Zengezur ile 147 milyar lira kazanç hedefi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık Demir Yolu Hattı’nın temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye-Bakü hattında ticareti geliştirecek Zengezur Koridoru projesine değindi, 30 yıllık projeksiyonda 147 milyar lira kazanç hedefi olduğunun altını çizdi. Bakan Uraloğlu Suriye'de bulunan Şam ve Halep havalimanlarının tadilatlarının Türk şirketlerce yapılacağını da söyledi.

