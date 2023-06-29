Bakan Alparslan Bayraktar hedefi duyurdu: 2 ve 3'üncü santralleri de devreye almak istiyoruz

Enerjide tam bağımsızlık hamlesini sürdüren Türkiye'de Akkuyu NGS'de kısa süre içerisinde elektrik üretimine başlanması hedeflenirken, Bakan Alparslan Bayraktar 2028 yılına kadar santralin tamamının devreye alınmasının planlandığını açıkladı. Bakan Bayraktar ayrıca 2 ve 3'üncü nükleer santrallerle ilgili görüşmelerin de devam ettiğini söyledi.