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Bakan Alparslan Bayraktar hedefi duyurdu: 2 ve 3'üncü santralleri de devreye almak istiyoruz

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Giriş: 29.06.2023 18:33
Enerjide tam bağımsızlık hamlesini sürdüren Türkiye'de Akkuyu NGS'de kısa süre içerisinde elektrik üretimine başlanması hedeflenirken, Bakan Alparslan Bayraktar 2028 yılına kadar santralin tamamının devreye alınmasının planlandığını açıkladı. Bakan Bayraktar ayrıca 2 ve 3'üncü nükleer santrallerle ilgili görüşmelerin de devam ettiğini söyledi.
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