Bağ-Kur'lulara prim günü müjdesi! 9 bin gün şartı düşürülebilir

Bağ-Kur'lularla, erken emekliliğin yolunu açacak önemli bir düzenleme var gündemde. Bağ-Kur'da, emeklilik için 9 bin gün prim şartı var. Şimdi bunun SGK'lılarla eşitlenmesi, yani 7 bin 200'e güne çekilmesi planlanıyor. Özetle, Bağ-Kurlulara, 5 yıl erken emekliliğin yolu açılıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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