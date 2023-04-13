Babalara esnek çalışma modeli! Nasıl olacak? kaç gün izin hakları olacak?

AK Parti seçim beyannamesini açıkladı. Annelere olduğu gibi babalara da esnek çalışma modeli geliştirileceği mesajı verildi. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. Sosyal Güvenlik Uzanı Emin Yılmaz konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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