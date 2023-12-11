11 Aralık 2023, Pazartesi
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Asgari ücrette zam maratonu başladı | 2. toplantı 18 Aralık’ta! Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık etti. Milyonların beklediği asgari ücret için 2. toplantı 18 Aralık’ta yapılacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette beklenti ne? Yeni asgari ücret için tahminler neler? A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya önemli değerlendirmelerde bulundu.