11 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Asgari ücrette zam maratonu başladı | 2. toplantı 18 Aralık’ta! Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrette zam maratonu başladı | 2. toplantı 18 Aralık’ta! Asgari ücret ne kadar olacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.12.2023 18:05
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık etti. Milyonların beklediği asgari ücret için 2. toplantı 18 Aralık’ta yapılacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette beklenti ne? Yeni asgari ücret için tahminler neler? A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya önemli değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Hizmete girdi! Dev üretim
Hizmete girdi! Dev üretim
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücrette zam pazarlığı
Asgari ücrette zam pazarlığı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı!
Masada hangi rakamlar var?
Masada hangi rakamlar var?
Ünlü ekonomistten Türkiye ekonomisi yorumu
Ünlü ekonomistten Türkiye ekonomisi yorumu
Kiracılara tarifeli kira modeli
Kiracılara tarifeli kira modeli
İşsizlik oranları geriliyor
İşsizlik oranları geriliyor
Asgari ücret için net rakam verdi
Asgari ücret için net rakam verdi
Erken emeklilik için 7 formül
Erken emeklilik için 7 formül
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Daha Fazla Video Göster