Asgari ücrette geri sayım! Asgari ücret ne kadar olacak? %20,%25,%30,%35, %40…

Asgari ücrete yapılacak ara zamda iki formül! Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları önemli bir kıstas olacak. Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek. Asgari ücrette alt sınır belirlendi. Temmuzda yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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