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Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan flaş açıklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.04.2024 11:53
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, “Asgari ücrete temmuzda ara zam gündemimizde yok” dedi. Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
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