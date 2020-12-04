- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı bugün! Zam pazarlığı online gerçekleştirilecek
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli ve ailelerinin merakla beklediği zam pazarlığı bugün başlıyor. Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli ve ailelerinin merakla beklediği zam pazarlığı bugün başlıyor. Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.