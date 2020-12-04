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Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı bugün! Zam pazarlığı online gerçekleştirilecek

A Haber
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Giriş: 04.12.2020 12:40
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli ve ailelerinin merakla beklediği zam pazarlığı bugün başlıyor. Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli ve ailelerinin merakla beklediği zam pazarlığı bugün başlıyor. Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

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