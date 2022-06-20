20 Haziran 2022, Pazartesi
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu her an toplanabilir... Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Canlı yayında formüller anlattı rakam verdi
Asgari ücrete ara zam uzun süredir çalışanların ve işverenlerin gündeminde ilk sırlarda yer alıyor. Asgari ücrete normal şartlarda Aralık ayında zam yapılıyor. Hükümet kararıyla ise bu tarih erkene çekilebiliyor. Başkan Erdoğan'dan geçtiğimiz günlerde gelen yeşil ışık sonrası AK Parti Sözcüsü Numan Kurtulmuş ise asgari ücrete ara zamla ilgili çalışmaların başladığı müjdesini verdi. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Formüller neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.