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Asgari ücret belli oldu: Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 TL oldu

A Haber
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Giriş: 20.06.2023 12:11
Son dakika haberleri… Yeni asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı. 400 liralık asgari ücret desteği 500 liraya çıkarıldı. Yeni asgari ücrete dair gelişmeleri A Haber canlı yayınında ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi ve Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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